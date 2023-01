Manchester United : Jesse Lingard, ancien attaquant des Red Devils, détruit le club

Les mots de Jesse Lingard ne vont pas plaire aux dirigeants de Manchester United mais l'ancien attaquant des Red Devils tenait à vider son sac visiblement. Ainsi, celui qui évolue depuis l'été dernier à Nottingham Forrest s'est confié au cours d'une interview pour le podcast The Diary of a CEO. Il est revenu sur son départ de United mais a également commenté les installations du club de Manchester, assurant que ces dernières sont comme une véritable "foire". Il a eu des mots forts, mettant en cause la famille Glazer, et aucun doute que cela risque de mal passer à United.

Lingard s'en prend à Manchester United

"Il n'y avait aucun contrôle, aucune structure, les gens faisaient ce qu'ils voulaient - c'était comme une foire générale. Nous ne savons pas qui mène la barque. Et bien sûr, maintenant ils veulent vendre le club. Nous étions juste en retard sur beaucoup de choses. Les joueurs n'avaient pas vraiment d'avis. Vous voulez des choses modernes, vous voulez des choses qui sortent à l'heure actuelle, mais nous ne savons pas qui prend les décisions concernant le terrain d'entraînement et ce genre de choses. Ils sont tellement en retard sur tout. Vous voyez les installations de Manchester City, celles de Tottenham... Des clubs qui sont à des kilomètres devant United. Même concernant le côté social des choses", a d'abord balancé Lingard au sujet des installations de United, avant de s'en prendre à ses anciens dirigeants concernant sa fin d'aventure au club. Il voulait être prêté à Newcastle en janvier 2022 mais cela avait capoté et Lingard a bien fait savoir pourquoi.

"Je voulais partir en prêt en janvier, parce que je ne jouais pas et Newcastle était dans les cartons. L'accord était conclu et tout, mais de toute évidence l'équipe de United n'était pas assez grande. Ils ont donc laissé partir quelques joueurs en prêt, mais quand il s'est agi de moi, John Murtough a appelé et a dit 'Non, tu ne vas pas être prêté'. Je leur ai dit bon, il est parti en prêt, laissez-moi partir et profiter de mon football puisque je ne joue pas ici. Ils m'ont demandé: 'Qu'est-ce que tu veux, des jours de congé ?' et j'ai dit 'Non, je veux juste aller jouer au football'. Alors, ils ont arrêté le prêt - j'étais furieux - et quand il a dit 'Est-ce que je veux des jours de congé?', je lui ai envoyé un message et j'ai dit: 'Je vais prendre deux jours de congé maintenant, juste parce que tu as dit ça.' Ensuite, ils ont annoncé que Jesse avait demandé deux jours de congés dans les médias. Je suis allé sur Twitter tout de suite et j'ai exposé les faits", a confié Lingard afin de remettre les choses en ordre.