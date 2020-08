Manchester United : Intérêt pour Schmeichel, Smalling de retour

Après Peter Schmeichel, verra-t-on son fils Kasper suivre ses traces chez les Red Devils ? Au club depuis 2011, David De Gea sort d'une fin de saison très compliquée, où il n'a pas été épargné par les critiques dans la presse. C'est pourquoi, d'après le tabloïd The Sun, Manchester United penserait à Kasper Schmeichel pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Leicester, le gardien danois (33 ans) pourrait venir concurrencer l'Espagnol et apporter une solution supplémentaire à Ole Gunnar Solskjaer à ce poste. Surtout que Schmeichel sort d'une nouvelle belle saison avec les Foxes. Par ailleurs, le prometteur Dean Henderson (23 ans), prêté depuis deux ans à Sheffield United, ne serait pas encore apte à endosser ce rôle d'après le Norvégien, alors que la direction mancunienne pousse dans ce sens. Un peu plus de 20 ans après, un Schmeichel pourrait donc bien à nouveau garder les buts des Red Devils.

Fin de saison pour Smalling

Toujours au rayon du mercato, Manchester United va également récupérer Chris Smalling, prêté cette saison à l'AS Rome. D'après Sky Italia, les deux clubs ne sont pas entendus pour prolonger le contrat du défenseur anglais après la fin du championnat italien et va donc quitter la capitale italienne. Un coup dur pour Paulo Fonseca, qui perd un joueur important de son effectif. Avec 37 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée, Smalling s'était en effet relancé avec la Louve et voit sa saison s'arrêter plus tôt que prévu. De ce fait, il ne pourra donc pas participer au 8eme de finale de la Ligue Europa avec Rome, contre le FC Séville (6 août), et ne sera également pas qualifié pour continuer la compétition avec Manchester United, bien parti pour atteindre les quarts de finale après sa large victoire en Autriche contre LASK (0-5) au match aller. Pour autant, Smalling pourrait bien revenir à Rome mais pas avant la saison prochaine, les négociations n'étant pas rompues.