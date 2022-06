Manchester United insiste pour De Jong

Barcelone veut 85 millions d'euros pour le Néerlandais de 25 ans, mais il faut le convaincre de rejoindre Manchester United. De Jong veut rester à Barcelone mais s'il doit partir, il veut que ce soit pour un club qui peut lui offrir la Ligue des Champions. United ne le peut pas.

United compte sur Ten Hag

Le club a terminé sixième de la Premier League la saison dernière et s'est qualifié de justesse pour l'Europa League. United espère cependant que la relation entre De Jong et Ten Hag pourrait le convaincre de quitter le Camp Nou pour Old Trafford.

De Jong a joué sous la direction de Ten Hag dans cette grande équipe de l'Ajax qui avait choqué l'Europe en se qualifiant pour la demi-finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2018/19. De Jong a rejoint le FC Barcelone l'été suivant, mais n'a pas réussi à vraiment performer.