Au sortir du deuxième succès renversant de son équipe en Premier League, Ole Gunnar pouvait avoir le sourire. Mais le coach norvégien n'a pas pu totalement apprécié le succès de ses Red Devils ce samedi, sur la pelouse de West Ham (1-3, 11e journée de Premier League). En effet, Edinson Cavani et Anthony Martial sont sortis sur blessure.



Si celle du Français avait été évidente, celui-ci se tenant la cuisse au moment de son remplacement (62e), la blessure de son compère uruguayen a été confirmée par "Baby Face" en conférence de presse d'après-match. Cavani avait été remplacé à la pause et n'était pas revenu sur la pelouse alors que Manchester United ne parvenait pas à revenir au score.

Coup dur avant Leipzig

Ce n'était donc pas un changement tactique de la part de Solskjaer qui a confirmé que le "Matador" souffrait d'une blessure musculaire. Un coup dur pour les Red Devils qui perdent ainsi deux éléments offensifs alors qu'ils doivent disputer un dernier match de poule décisif ce mardi en Ligue des champions, face au RB Leipzig, avec au moins un nul nécessaire pour se qualifier.



La durée d'indisponibilité de Cavani et Marial n'est pas encore connue car les deux hommes doivent subir quelques examens supplémentaires.