Manchester United illumine Old Trafford en bleu !

Les lettres N-H-S allumées

Le temps de quelques soirées, Old Trafford s’illuminera en bleu. Et ce n’est pas pour célébrer son voisin et rival de Manchester City, mais bel et bien pour rendre hommage au personnel soignant qui lutte face au Covid-19 depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas une première pour United, qui a déjà offert ses installations pour aider les personnes dans le besoin, tout en envoyant 16 véhicules de sa fondation pour livrer des cadeaux et des fournitures médicales aux hôpitaux locaux.En plus d’illuminer son stade en bleu, Manchester United a aussi laissé allumer les lettres N, H et S sur la devanture de son stade. Ces trois lettres sont les abréviations du National Health Service (Service National de Santé). Une initiative qui a rendu fier Gary Neville, ancienne gloire de Manchester United, qui n’a pas hésité à partager le cliché sur son compte Twitter ce mercredi.