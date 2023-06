Manchester United : grosse décision des Red Devils, prêts à lâcher Kane et Osimhen ?

Manchester United n'a pas encore lancé son mercato estival 2023 mais le club mancunien, 3e de Premier League et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, espère bien pouvoir signer de beaux coups cet été. Mais visiblement, il semblerait que cela ne sera pas avec Harry Kane et Victor Osimhen. La raison étant que les deux joueurs, dans le viseur des Red Devils, seraient jugés trop cher. D'après des informations du Daily Mail, United ne va pas s'obstiner à recruter Kane ou Osimhen puisque les prix des deux joueurs sont jugés trop élevés. Les dirigeants des Red Devils souhaiteraient plutôt recruter le Danois Rasmus Hojlund, âgé de 20 ans et parfois comparé à Erling Haaland.

Grosse décision de United ?

Grosse priorité de Manchester United, Harry Kane pourrait ne jamais enfiler la tunique des Red Devils puisque Tottenham demande un chèque de près de 120 millions d'euros pour lâcher son buteur. Une somme jugée trop élevée. Concernant Victor Osimhen, la donne serait la même car l'attaquant du Napoli serait trop cher pour United. De ce fait, les dirigeants du club mancunien semblent se diriger vers la piste Hojlund. Attaquant de l'Atalanta Bergame en Italie, le Danois de 20 ans pourrait être une belle affaire pour United, Sa valeur est estimée entre 47 et 70 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club italien, qu’il a rejoint l’été dernier contre 17 millions d’euros en provenance de Sturm Graz. "Je dois avoir bien fait les choses s'ils veulent me recruter. Mon objectif est d'atteindre le sommet, et Manchester United est l'une des meilleures équipes du monde", avait récemment confié le joueur danois, qui donnerait donc sa préférence à United.