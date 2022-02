Manchester United : Greenwood provoque des divisions

Manchester United n'avait vraiment pas besoin de cela. Déjà en difficulté sur le plan sportif, le club mancunien a vu l'atmosphère de son vestiaire se tendre un petit peu plus depuis le début de l'affaire Greenwood. Mis en cause par une étudiante de dix-huit ans l'accusant notamment de viol, de violence et de menaces de mort, le jeune attaquant de vingt-ans a été mis à pied provisoirement par son club, en attendant que la lumière soit faite sur la situation. Si une partie du vestiaire a rapidement coupé les ponts (sur les réseaux sociaux notamment) avec Mason Greenwood, l'autre préfère insister sur le fait que l'homme reste présumé innocent.

Et c'est tout le dilemme qui provoquerait une vraie opposition entre les deux clans qui se sont formés, selon The Sun, chez les Red Devils. Le média anglais cite une source qui cible notamment un joueur, sans toutefois le nommer : "Un joueur en particulier est furieux de ce qu'il se passe. Il estime que le fait d'avoir abandonné Mason (Greenwood) montre à quel point le vestiaire est divisé." Pour autant, cette source est claire : "Si Mason est reconnu coupable de ce dont il est accusé, il est clair que tous les joueurs seront horrifiés."

Le droit de s'entraîner

Mais l'incompréhension reste de mise puisque le mystérieux informateur ajoute : "La police n'a même pas encore décidé si elle avait suffisamment de preuves pour l'inculper ou non. Plusieurs joueurs qui sont proches (de Greenwood) estiment qu'en attendant, le joueur devrait avoir le droit de s'entraîner." Ce n'est pas ce que la direction de Manchester United a choisi. Pour le moment.