Manchester United : Greenwood prolonge jusqu'en 2025

"L'environnement parfait pour jouer mon football"



𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2021

Mason Greenwood est un attaquant considéré comme le futur de Manchester United. Le jeune joueur de 19 ans a signé un nouveau contrat, ce mardi, prolongeant jusqu'en juin 2025, avec une option pour une année supplémentaire. Devenu un titulaire sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer après avoir fait ses débuts en 2019, Greenwood n'a eu de cesse de progresser au gré des rencontres. Cette saison, il a été titularisé à 12 reprises et a fait 18 apparitions en Premier League.Comme souvent dans ce genre de circonstances, il a souligné sa joie de continuer du côté d'Old Trafford après cette prolongation : "Lorsque vous rejoignez le club à sept ans, vous rêvez de jouer un jour pour l'équipe premièreIl y a tellement de choses que je veux accomplir dans le football et je sais que c'est l'environnement parfait pour jouer mon football".Visiblement très motivé, le natif de Wibsey ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et aspire à démontrer sa valeur lors des prochaines saisons. "Avec le soutien de l'entraîneur, de son staff et de tant de grands joueurs avec lesquels apprendre; je sais que je me développe chaque jour. Il y a beaucoup plus à venir de moi-même et de cette équipe et je suis tellement déterminé à travailler dur semaine après semaine pour aider le groupe à réussir. Je veux remercier le club pour le soutien que tout le monde m'a apporté au fil des ans et montrer à tout le monde ce dont je suis capable", a-t-il affirmé.