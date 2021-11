Manchester United : Garcia ironise sur la rumeur l'envoyant chez les Red Devils

« On m'annonce à Manchester, j'y suis à Manchester ! »

Un Français va-t-il succéder à Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United ?Pour le moment, c'est Michael Carrick, jusque-là adjoint, qui a pris la suite avec réussite sur le banc mancunien, lui qui a remporté son premier match ce mardi à Villarreal en Ligue des Champions (0-2). Un succès en plus synonyme de qualification pour les 8emes de finale de la prestigieuse Coupe d'Europe. Cependant, l'Anglais devrait rapidement laisser sa place à un intérimaire, qui pourrait occuper le poste au moins jusqu'à l'été prochain. Dans ce rôle là, plusieurs noms ont été auditionnés par John Murtough, chargé du processus de recrutement., alors que Laurent Blanc a été cité par d'autres médias.Sans club depuis son départ de Lyon, Garcia est actuellement consultant pour Canal+ et... était présent à dans le nord de l'Angleterre ce mercredi pour commenter la rencontre de Ligue des Champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. «On va regarder un beau match de Ligue des Champions. (...) Non, non, c'est l'un des grands clubs européens. Encore une fois, je ne confirme pas et je n'infirme pas ces rumeurs du jour ou ces informations. C'est vous les journalistes... », a alors déclaré l'entraîneur français, interrogé au sujet de cette rumeur. Relancé au cours du match, l'intéressé n'a pas craqué. «, a alors lancé Garcia. (...) Il faut vite une occasion de but maintenant (pour changer de sujet). »