Le manager de Manchester United Erik ten Hag a exclu Cristiano Ronaldo de l'entraînement en raison de ses actions lors du match contre Tottenham, mais il a depuis été réintégré. Paulo Futre s'est exprimé à ce sujet pour SerieANews.com : "Ten Hag ne peut pas faire ce qu'il a fait. J'ai du respect pour lui, mais Cristiano a été cinq fois Ballon d'Or. Vous ne pouvez pas lui dire d'entrer en jeu à deux minutes de la fin. C'est une humiliation."

Futre soutient Cr7

"Si Ronaldo est appelé, il doit jouer 20 minutes, pas deux. Et s'il n'est pas bien, il vaut mieux ne pas l'appeler. Il est donc humilié et il a eu raison de quitter le banc. Vous avez vu ce que [Ten Hag] a dit après le match contre City ? Il ne l'a pas mis sur le terrain par respect, mais deux semaines plus tard, il voulait qu'il joue deux minutes. Il ne peut pas faire ça. Cristiano est portugais et un ami, mais je dirais la même chose si c'était avec (Lionel) Messi."