Manchester United : fin de l'aventure pour Pogba ?

"Paul à Manchester United est malheureux, il n'est plus capable de s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer de décor. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est de le vendre au prochain marché."



Pogba estime être "en confiance"

Ce mardi, le quotidien italien Tuttosport publiera un entretien d'un agent très connu dans le monde du football, Mino Raiola. Agent de Paul Pogba, il a parlé de l'avenir de son joueur, en lâchant une phrase forte : "Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United". Il a développé ensuite son opinion :Le contrat de Paul Pogba a été prolongé en octobre jusqu'en 2022 avec les Red Devils et le joueur, lui, traverse une saison 2020-2021 loin d'être conforme à son rang. D'abord, il a dû composer avec une blessure puis le coronavirus. Il n'est pas un titulaire indiscutable dans un entrejeu très fourni, avec notamment la concurrence de Bruno Fernandes, Donny van de Beek, Fred, ou encore Scott Mc Tominay. Pogba a été buteur ce week-end lors du succès de son équipe face à West Ham (1-3) et postule cependant à une place de de titulaire face au RB Leipzig, mardi soir en Ligue des Champions (21 heures). Lors de ce match, un résultat nul suffira aux Red Devils afin de valider un billet pour les huitièmes de finale de la compétition.Après la rencontre face à West Ham, Pogba avait témoigné d'un état d'esprit plein d'enthousiasme. "Je me sens en confiance, je me sens moi-même. J'ai plus de jambes et je me sens beaucoup mieux physiquement. C'est bien de revenir dans l'équipe, et de marquer ce but pour aider l'équipe à revenir dans le match, c'est très important pour l'équipe. Je suis très heureux pour cela. Ça fait du bien de jouer. J'ai eu une blessure, une longue blessure, je suis revenu, c'était étrange pour moi. Je n'étais pas prêt physiquement. Le simple fait de jouer les 90 minutes... c'est une telle différence. Je me sens tellement mieux aujourd'hui". La déclaration de son agent n'est donc pas forcément la meilleure nouvelle avant une rencontre décisive en Allemagne pour le champion du monde 2018, souvent annoncé du côté du Real Madrid dans le passé.