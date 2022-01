Manchester United : Evra évoque le déclin du club

Quintuple champion d'Angleterre avec Manchester United, Patrice Evra a également remporté la Ligue des Champions lors de sa période de joueur avec les Red Devils, en 2008. Celui qui a évolué durant 8 ans du côté d'Old Trafford s'est exprimé lors de la Dubai Expo 2020, évoquant la période actuelle de l'équipe, et donc son déclin inévitable, depuis quelques saisons. Actuellement 7ème de Premier League, Manchester United doit apprendre à composer avec la nouvelle méthodologie de Ralf Rangnick, technicien intérimaire arrivé il y a quelques semaines après une expérience au Lokomotiv Moscou en tant que responsable des sports et du développement .

"L'histoire ne meurt jamais"

"C'est vraiment douloureux parce que je pense que dois dire désolé au moins 100 fois aux fans parce que United est dans mon ADN, c'est dans mon sang. C'est un moment difficile. Ce que je dois dire aux gens, c'est que l'histoire ne meurt jamais. Ralf Rangnick a dit que ce serait un travail difficile. Je pense que le licenciement d'Ole (Gunnar Solskjær, ndlr) a été une grande déception pour moi", a confié l'ancien latéral.



Par ailleurs, il a demandé de la patience, alors que Rangnick tente d'appliquer ses préceptes dans un collectif pas forcément habitué à une telle intensité. "L'entraînement est très intense. Les joueurs ne s'entraînaient pas avec cette même intensité. Donc chacun a une philosophie différente", a glissé Evra. Puis de continuer : "Je demande à tous les fans de United de ne pas commencer à dire que Rangnick doit être licencié parce que nous devons prendre notre temps et prendre la décision parfaite pour le prochain manager. Cela va être la clé pour l'avenir de United."



Lundi soir, le club est parvenu à s'imposer face à Aston Villa lors des 32emes de finale de FA Cup (1-0). Un match qui s'est disputé sans Paul Pogba - en raison d'un problème musculaire à la cuisse qu'il a contracté en novembre - mais également sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos à cause d'une douleur au niveau de la hanche.