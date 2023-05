Manchester United : Erik Ten Hag est confiant pour la prolongation de Marcus Rashford !

4e de Premier League, Manchester United est en position favorable pour retrouver la Ligue des Champions. Une place que les Red Devils doivent en grande partie aux performances de Marcus Rashford (16 buts en 33 matchs). Décisif sur le terrain, l’attaquant anglais de 25 ans ne s’est toujours pas entendu avec ses dirigeants alors que son contrat approche à son terme (juin 2024). Malgré l'enlisement des négociations, Erik Ten Hag a confié en conférence de presse, ne pas avoir l’once d’une inquiétude concernant un potentiel départ de Marcus Rashford.

"Marcus veut rester et nous voulons qu'il reste, donc je pense qu'on s'entendra. Je sais pourquoi les discussions traînent, mais je ne parlerai pas du processus. Laissons les choses avancer. Pour le moment, ce n'est pas important pour moi ni pour lui. Pour lui, le plus important c'est de marquer plus de buts cette saison. L'équipe et lui réalisent une superbe saison. On doit se concentrer sur la qualification en Ligue des Champions" a rassuré le technicien des Red Devils.