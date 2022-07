Manchester United enfin d’accord avec le Barça pour De Jong

L'offre s'élève à 85 millions d'euros - un montant garanti de 75 millions d'euros et le reste en complément. Mais Frenkie veut rester.

De Jong tout proche des Red Devils

Et cela a été le problème tout l'été. United veut absolument faire venir le Néerlandais pour donner au nouvel entraîneur Erik ten Hag la force créative qu'il souhaite pour son mandat à Old Trafford. Barcelone est ouvert à la vente en raison de ses problèmes financiers et de sa force relative au milieu de terrain. Mais Frenkie n'a pas envie de partir.

Le joueur de 25 ans, qui s'est récemment fiancé à sa petite amie de longue date, aime la vie à Barcelone et a déclaré publiquement que le club catalan était son club de rêve. Partir pour un club en crise, qui ne pourra même pas offrir la Ligue des Champions la saison prochaine (il jouera l'Europa League en 2022/23 après avoir terminé sixième de la Premier League l'an dernier), n'a rien de séduisant.