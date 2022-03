Anthony Elanga, qui a fait une percée dans le groupe de Manchester United depuis l'entame de la campagne, a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises cette saison et se sent chanceux de jouer avec le capitaine portugais. "C'est vraiment bien (d'avoir Ronaldo comme mentor) parce que je vais à l'entraînement assez tôt et je le vois là", a déclaré Elanga au site officiel de Manchester United. Si nous avons eu un match la veille, nous parlons du match ou de l'entraînement."

Ronaldo, une bonne influence à United

"C'est vraiment une bonne personne à avoir autour du bâtiment, pas seulement pour ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi pour ce qu'il fait en dehors du terrain. Si nous (les jeunes joueurs) avons besoin d'aide, nous pouvons lui en parler. C'est donc une personne très agréable à côtoyer." Elanga a rejoint United en provenance de Malmö à l'âge de 12 ans et a fait 28 apparitions en équipe première pour les Red Devils cette saison.