Récemment sanctionné pour des propos considérés comme racistes par la FA, Edinson Cavani continue d'alimenter la presse anglaise, toujours avide de scandales et faits divers en tous genres. Cette fois, c'est l'altercation d'El Matador avec le joueur d'Everton Yerri Mina en quarts de finale de League Cup mercredi soir qui est en cause. Sur l'action, l'ancien buteur du PSG aurait clairement dû être expulsé, lui qui a mis sa main sur la gorge du joueur des Toffees à la 51e minute du match. Un geste minimisé par Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse après la rencontre.

"Il aurait dû être expulsé"

"Ce sont deux Sud-Américains qui ont eu quelques batailles auparavant, il n'y a pas si longtemps encore lorsqu'ils se sont rencontrés avec leur sélection, a ainsi justifié le manager des Red Devils. C'était un vrai match de football, avec des supporters, des tacles, des cartons jaunes, j'ai apprécié." Le son de cloche est différent du côté des influents consultants anglais. "Cavani aurait dû prendre un carton rouge avec le VAR, a asséné sur Twitter Gary Lineker. C'est toujours le type qui aurait peut-être dû prendre un rouge qui vous punit. Superbe finition de Cavani sur son but cependant." En effet, Cavani a crucifié les Toffees avec un but en fin de rencontre qui a éliminé les hommes de Carlo Ancelotti de la Carabao Cup. L'ancien Parisien a ouvert le score (86e) sur un service d'Anthony Martial, qui a lui-même doublé la mise quelques instants plus tard. À noter que l'arbitre ne disposait pas du VAR pour ce match.