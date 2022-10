La situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United devient de plus en plus intenable. Ce jeudi, et au lendemain du match contre Tottenham durant lequel il avait filé aux vestiaires avant le coup de sifflet final, l’attaquant portugais a été sanctionné par son club. Il est mis à l’écart de l’équipe première.



Cristiano Ronaldo ne participera pas au match de ce week-end contre Chelsea. Telle est la punition qui lui a été infligée, en plus du fait de ne pas pouvoir s’entrainer avec ses coéquipiers jusqu’à nouvel ordre. Le club a confirmé cette décision à travers un communiqué.

Cristiano Ronaldo a refusé de jouer contre Tottenham

La sanction semble juste, car outre le fait qu’il a quitté le stade prématurément, CR7 aurait également refusé d’entrer en jeu. Erik ten Hag lui aurait bien demandé de se préparer pour disputer les dernières minutes mais le quintuple Ballon d’Or a refusé. Un choix que ni le coach ni sa direction ne pouvaient laisser passer. En dépit de son statut, l’ancien Merengue a donc été traité comme n’importe quel joueur.



Ronaldo est mis au ban et on peut imaginer que cet épisode va sceller la rupture entre lui et les Red Devils. On voit en effet mal comment, dans ces circonstances, il pourrait continuer avec United. Après avoir manqué de le faire l’été dernier, la star lusitanienne a donc de fortes chances de bouger durant le prochain mercato.

"Bientôt nous serons de nouveau ensemble"

Pour autant, la star de United pris la parole via un message posté sur son compte Instagram. Mettant en exergue la notion de respect exercée durant sa carrière, Ronaldo a estimé ne pas avoir changé. "Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été au cours des 20 dernières années en jouant au football d'élite", a-t-il affirmé.



"J'ai toujours essayé de donner moi-même l'exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représentées. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus", a estimé l'attaquant des Red Devils. Désireux de continuer à travailler, il a dessiné les contours d'un avenir avec United. "Céder à la pression n'est pas une option. Cela ne l'a jamais été. C'est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt nous serons de nouveau ensemble", s'est avancé Ronaldo. Pas certain qu'Erik ten Hag, qui l'a titularisé seulement 2 fois en Premier League cette saison, soit du même avis.