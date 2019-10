Vainqueur à Norwich (1-3), dimanche, Manchester United est devenu à cette occasion la première équipe à atteindre la barre des 2000 buts en Premier League.

C’est Scott McTominay, auteur de l’ouverture du score et élu homme du match, qui a ainsi ce 2000e but, le jeune Ecossais marchant ainsi dans les pas d’un certain Cristiano Ronaldo, qui avait en effet marqué le 1000e but des Red Devils à l’automne 2005.