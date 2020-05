Manchester United : Devenir entraîneur, la nouvelle ambition de Patrice Evra

Dans un entretien accordé au site officiel de Manchester United, Evra a parlé de ce désir : « Je veux entraîner, n'importe où. Quelle équipe je veux entraîner ? Je ne sais pas. Je prendrai ce que l'univers me donnera. Je ne me fixe pas d'objectifs. Dans la vie, je ne m'en fixe jamais parce que, si vous ne les atteignez pas, vous êtes déçu ». Pour Evra, il faudra oublier son passé sur le terrain afin d'être le plus efficient possible : « J'adore travailler avec les enfants [...] Certains joueurs pensent que, parce qu'ils ont eu une superbe carrière, ils vont être des entraîneurs de top niveau. Mais non, on repart de zéro. [...] Je commence donc depuis le début, de zéro. [...] Si vous voulez devenir un grand manager, vous devez partir de zéro et oublier le joueur que vous étiez ».