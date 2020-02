Manchester United : Des inquiétudes au sujet de Rashford

▪️ Will @VLindelof return for our round-of-32 tie?

▪️ The fitness of @MasonGreenwood

▪️ Long-term updates on @MarcusRashford and @PaulPogba

Ole discusses all of the above and more here ⬇️#MUFC #UEL



— Manchester United (@ManUtd) February 19, 2020

Rashford risque de rater l’Euro

Marcus Rashford, le jeune attaquant de Manchester United, pourrait ne plus rejouer cette saison. Touché au dos depuis le replay de la Cup face à Wolverhampton, l’international anglais était pressenti pour manquer plusieurs semaines de compétition.Ole Gunnar Solskjaer, le manager de l’équipe, a indiqué ce mercredi qu’il serait désormais question d’une indisponibilité de plusieurs mois. "J'espère qu'il rejoue cette saison. Mais ça sera vraiment juste. J'espère aussi qu’on aura encore des choses à jouer à ce moment-là. Je ne suis pas médecin, mais j’espère qu’il se remettra vite que ce qui est prévu. Et là, on parle des mois d’arrêt", a déclaré le coach des Red Devils.La nouvelle du jour doit attrister les fans de Manchester United, mais aussi ceux de la sélection anglaise.qu’il est censé disputer avec les Three Lions. « S’il n’est pas apte, alors il ne participera pas à ce tournoi », a affirmé son entraineur en club. Pour rappel, Rashford est le deuxième international anglais à subir une blessure importante en cette deuxième partie de saison après Harry Kane. Le buteur des Spurs est, lui aussi, out jusqu’au mois de mai au moins.