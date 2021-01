À Manchester United, on en demande toujours plus à Anthony Martial. L’international français n'ayant inscrit que cinq buts depuis l'entame. Pour l'ancien Mancunien Phil Neville, désormais consultant influent, l'attaquant français doit en faire davantage pour faire des Red Devils des candidats crédibles au titre, alors que seules deux de ses réalisations ont été inscrites en championnat. « J'ai été surpris par cette statistique, je ne connaissais pas cette stat. C'est quelqu'un qui doit marquer plus de buts, il doit marquer 10 à 15 buts par saison, je pense qu'il doit être à la hauteur pour que United ait une chance de gagner le titre. Il ne peut pas compter uniquement sur un [Marcus] Rashford ou un [Bruno] Fernandes pour marquer les buts. J'aimerais le voir plus impitoyable », a-t-il tonné.

« Martial doit enchaîner »



Martial avait pourtant ouvert la marque lors du récent match face à Aston Villa. Ce qui n'a pas échappé à Neville, lequel s'est confié au micro de Premier League Productions : « C'était une très bonne finition, c'était un bon ballon de Wan-Bissaka, mais la reprise de la tête était vraiment bonne et j'espère qu'il peut maintenant avoir une série de matchs et enchaîner au niveau du rythme. Il a l'air en meilleure forme et je veux le voir partir maintenant sur une série. » Martial sait ce qu'il lui reste à faire.