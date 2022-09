Le gardien de 31 ans est en fin de contrat l'été prochain et United a la possibilité de prolonger unilatéralement son contrat d'une année supplémentaire. Selon le Telegraph, les Red Devils ne sont pas sûrs de le faire, évaluant potentiellement une direction différente au poste de gardien de but. L'international anglais Jordan Pickford serait actuellement le mieux placé si cela se produit.

De Gea va dire adieu à Manchester United

De Gea a perdu sa place dans l'équipe nationale d'Espagne ces dernières années sous la direction de Luis Enrique. Bien qu'il ait toujours été un bon gardien de but, son style ne correspond pas au profil souhaité par de nombreux entraîneurs ces dernières années. Parmi les trois grands clubs de la Liga, Jan Oblak, Thibaut Courtois et Marc-André ter Stegen sont tous installés à son poste. S'il cherche un nouveau club, il y a de fortes chances que ce ne soit pas en Espagne, car seuls ces trois-là seraient en mesure de répondre à ses exigences salariales.