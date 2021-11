Manchester United : De Gea soutient Solskjaer

David de Gea a défendu son entraîneur après la débâcle de Manchester United face à Watford (4-1) et a déclaré que les joueurs étaient responsables de cette performance épouvantable. Le gardien espagnol a expliqué que les Red Devils méritaient de concéder autant de buts après en avoir pris quatre lors de cette rencontre. "Il n'y a pas grand-chose à dire, c'était embarrassant de voir Manchester United jouer comme nous l'avons fait aujourd'hui", a déclaré De Gea à BBC Sport.

Pas acceptable pour De Gea

"Ce n'est pas acceptable. La façon dont nous jouions et faisions les choses. C'est facile de blâmer le manager ou le staff mais parfois ce sont les joueurs. Nous devons montrer beaucoup plus que ce que nous faisons. Une première période embarrassante, nous aurions pu encaisser quatre buts en 45 minutes. C'était difficile de regarder l'équipe jouer aujourd'hui, c'était cauchemar après cauchemar. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et de nous battre pour l'équipe, mais c'est sûr que quelque chose ne va pas. Vous pouvez voir dans les matchs, c'est un niveau très bas, très pauvre. Désolé pour les fans, encore une fois."