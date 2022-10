Le gardien de but espagnol de Manchester United, David de Gea, était à un moment donné considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, mais il semble de plus en plus que United pourrait tenter de le faire partir. C'est du moins ce qu'affirme Gary Neville.

Neville voit De Gea dehors

Neville, qui s'est entretenu avec SkySports, pense que ses jours à United sont comptés. Le média MEN a rapporté ses propos. "Je soupçonne qu'en ce qui concerne David de Gea, sa carrière à United va être de courte durée sous Ten Hag parce qu'il va être catégorique sur le fait que sa philosophie de jouer depuis l'arrière, de faire ces passes risquées vers le milieu de terrain que nous voyons tout le temps avec Ederson, que nous ne voyons plus comme risquées parce qu'ils le font si bien, est quelque chose qu'il s'efforce d'atteindre et qu'il veut atteindre."