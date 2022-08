Manchester United : Dalot y croit malgré tout

Pascal Gross a marqué deux fois en neuf minutes pour les Seagulls, qui ont surclassé Manchester United lors de la première journée de Premier League avec un football courageux et avant-gardiste. Un but contre son camp d'Alexis Mac Allister après la pause, sur lequel Diogo Dalot a joué un rôle, a permis à United de revenir dans le match, mais Erik Ten Hag n'a pas pu éviter la défaite pour son premier match de compétition. "Évidemment, c'est pour cela que nous sommes ici", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Ce résultat ne va pas nous faire perdre la tête sur le chemin que nous devons faire."

Dalot veut passer à autre chose

"C'est un revers mais dans le football, vous n'avez pas le temps de réfléchir, maintenant nous devons analyser et certainement faire mieux. Il y a quand même eu des points positifs, en deuxième mi-temps nous avons eu de bonnes actions, nous étions un peu plus organisés. Nous allons avoir du temps cette semaine pour nous organiser et certainement faire mieux pour Brentford."