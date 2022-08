Manchester United - Cristiano Ronaldo, un encombrant remplaçant...

Alors que la star portugaise n'est entrée en jeu qu'à la 86e minute, "ManU" a décroché sa première victoire en championnat au grand soulagement de l'entraîneur Erik ten Hag que les deux défaites inaugurales (1-2 face à Brighton et 4-0 à Brentford) avaient déjà fragilisé. En installant le quintuple Ballon d'Or sur le banc à l'entame du choc face aux Reds, le coach néerlandais a pris un risque, finalement payant, tout en alimentant le débat concernant l'avenir d'un joueur dont le comportement prête à polémiques depuis le début de la saison. Le trio offensif Marcus Rashford, Jadon Sancho (tous deux buteurs) et Anthony Elanga ayant donné satisfaction lundi, il sera sans doute compliqué pour Ronaldo de retrouver à court terme une place dans le "onze". Même si le discours de ten Hag se veut apaisant.

Fossé

"Je n'ai pas besoin de mentionner Harry Maguire (également remplaçant lundi, NDLR) et Ronaldo: ce sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle à l'avenir, dans le futur à court (terme) aussi", a assuré l'ancien entraîneur à succès de l'Ajax, jugeant "toujours difficile" de les laisser de côté. Ce discours conciliant cache toutefois un véritable fossé entre le joueur et son entraîneur. Ronaldo a d'abord manqué la tournée de pré-saison de United pour des "raisons familiales", puis annoncé à ses dirigeants ses envies d'ailleurs (si possible au sein d'un club disputant la Ligue des champions, dont il détient le record de buts avec 140 unités). Après quoi, Ronaldo a suscité l'ire de ten Hag en quittant avant la fin un match de préparation contre le Rayo Vallecano au cours duquel il avait été remplacé à la pause.

Pas étonnant dès lors que depuis le début du championnat, le Portugais n'ait été utilisé qu'avec parcimonie: un seul match plein lors de la déroute à Brentford, 37 minutes en ouverture contre Brighton, et donc 10 seulement lundi. L'ancien joueur du Real et de la Juventus, 37 ans, a beau avoir terminé meilleur buteur de Manchester la saison passée (18 buts en Premier League), son étoile pâlit. En outre, de nombreux observateurs en Angleterre estiment que le profil et l'âge de Ronaldo ne sont pas compatibles avec le style de jeu cher à Erik ten Hag, lequel réclame un pressing constant et une grosse débauche d'énergie.

Trouver un acquéreur

Même si le Néerlandais relativise: "Je pense qu'il peut (s'adapter). Dans toute sa carrière, il l'a fait sous plusieurs entraîneurs, dans plusieurs systèmes. Il a toujours joué, alors pourquoi ne pourrait-il pas y parvenir ? Son âge n'est pas un problème", a assuré ten Hag après le succès face à Liverpool. Reste que la situation actuelle du champion d'Europe 2016 avec le Portugal, désireux de briller au Mondial-2022 cet automne (20 novembre-18 décembre) pourrait pousser l'agent Jorge Mendes à accélérer ses démarches pour trouver un club acquéreur: les pistes évoquées ces dernières semaines (Barça, Atlético Madrid, Bayern Munich, Dortmund) ont fait long feu, et les spéculations l'envoyant à Marseille ne sont pour l'heure qu'une rumeur parmi d'autres en cette période de mercato.

De quoi expliquer le discours prudent de ten Hag quand il évoque un joueur qui pourrait finalement rester à United et qu'il faut donc ménager. Lundi, le technicien a salué le recrutement du milieu Casemiro (ex-Real Madrid), censé apporter "du leadership sur le terrain". "(Ce leadership) Ronaldo l'a aussi. On a besoin de conseils pour les jeunes joueurs qui n'ont pas remporté de trophées", a-t-il dit.

