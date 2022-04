La défaite concédée samedi par Manchester United sur la pelouse d'Everton (1-0, 32e journée de Premier League) a un beaucoup de mal à passer pour Cristiano Ronaldo. Un revers tellement difficile à avaler, qu'une fois la fin du match sifflé, le quintuple Ballon d'Or s'en est retourné aux vestiaires de fort méchante humeur. Et alors qu'un supporter des Toffees se trouvait sur le chemin, CR7 aurait envoyé au sol le téléphone du garçonnet, d'un geste d'agacement. Quelques heures plus tard, il a décidé de se faire pardonner.

Alors qu'une enquête interne était annoncée par Manchester United pour déterminer la réalité des faits, Cristiano Ronaldo a posté un message sur les réseaux sociaux. "Ce n'est jamais facile de contrôler ses émotions dans des moments aussi difficiles que ceux que nous vivons. Néanmoins, il faut toujours se montrer respectueux, patient et montrer le bon exemple aux plus jeunes qui aiment ce sport. Je veux m'excuser de mon emportement et, si possible, je souhaite inviter ce supporter à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et d'amitié sportive."

Réponse positive ?

Bien que supporter d'Everton, le jeune fan en question devrait répondre positivement à la proposition du Red Devil. Reste à savoir s'il aura également droit à un nouveau téléphone pour pouvoir prendre quelques photos du moment qu'il passera, aux frais de CR7, au "théâtre des rêves" de Manchester.