Ralf Rangnick est actuellement en place à Manchester United en tant qu’entraineur. Mais, l'Allemand ne devrait pas s’éterniser à ce poste. Dès la fin de la saison, il cédera le banc à un autre technicien. Qui pourrait bien être son successeur ? Rien n’a encore été décidé. Et, si l’on se fie à ce qu’affirme le site espagnol Okdiario, Cristiano Ronaldo aurait soumis une proposition aux responsables des Red Devils.

Cristiano Ronaldo prêt à faire table rase du passé

La star portugaise voudrait voir débarquer à Old Trafford Diego Simeone, l’actuel coach de l’Atlético Madrid. Il a beaucoup de respect pour lui et croit en sa capacité à remettre la formation mancunienne sur la voie royale. Pourtant, les deux hommes se sont frictionnés par le passé lors des oppositions entre le Real et l’Atlético ou entre la Juventus et l’Atlético. Ronaldo n'en a cure cependant. « El Cholo » serait également l’option privilégiée de certains membres du conseil d’administration. En attendant de savoir si son souhait sera exaucé, CR7 va pouvoir de nouveau croiser l’entraineur argentin comme adversaire. Ça sera en février prochain à l’occasion du 8e de C1 entre l’Atlético et MU.