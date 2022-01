Champion du monde 2018 avec la France, Paul Pogba est l'un des piliers des Bleus. Si son attitude sur le terrain peut parfois être contestée lorsqu'il évolue au sein de l'équipe tricolore, les critiques sont en revanche beaucoup plus acerbes lorsqu'il s'agit de sa carrière en club, les supporters ne laissant pratiquement rien passer. C'est ce qu'a noté Patrice Evra.



Invité ce dimanche dans l'émission Téléfoot, l'ancien partenaire de Paul Pogba chez les Bleus s'est penché sur le sujet. "Paul, c'est juste que moi je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est à dire que quand il va faire une bonne prestation ou marquer un but, eh bien les gens ont envie que Paul ne réussisse pas. Et moi je n'aime pas cette injustice."

"Beaucoup de haineux"

S'il sait que Pogba "peut toujours faire plus", l'ancien de Manchester United poursuit son triste constat : "Il y a beaucoup de haineux." La chose étant amplifiée avec l'aide des réseaux sociaux, "La Pioche" a appris à faire avec.