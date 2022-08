Les anciennes icônes de Manchester United, Roy Keane et Gary Neville, n’ont pas été tendres lundi avec Casemiro, le nouveau transfuge mancunien. Ils pensent que l’investissement qui a été fait sur lui n’en valait pas la peine.



« Un contrat de cinq ans pour un trentenaire, c’est trop »

Keane, qui s'exprimait sur Sky Sports avant la victoire 2-1 contre Liverpool, a admis que le Brésilien était un bon joueur mais il émet des interrogations concernant la transaction qui a été conclue. "Je pense qu'il s'agit d'une bonne signature, a commencé par reconnaitre l’Irlandais. Mais, ils ont payé beaucoup d'argent pour un contrat de cinq ans. Si United vient chercher un joueur, l’autre club sait qu’il fera une bonne affaire. Ils sont désespérés, c'est beaucoup d'argent. Les agents, aussi, doivent être ravis de traiter avec Man United."

"Tous les autres clubs sont si précis, vous ne les voyez pas rebondir comme un flipper."



Gary Neville, quant à lui, a indiqué qu'il est difficile de s'enthousiasmer pour les nouvelles recrues au club car il sait qu'elles n'ont pas été forcément planifiées par le board. "Parfois, je ne suis pas aussi excité que je devrais l'être en tant que fan de United au sujet des signatures parce que je sais qu'elles ne faisaient pas partie de la stratégie au début de l'été, a déclaré celui qui a fait 604 apparitions pour United au cours de sa carrière au club. Tous les autres clubs sont si précis, vous ne les voyez pas rebondir comme un flipper. C’était De Jong, puis c’était Rabiot, et ça finit en Casemiro. Il va bien faire pendant quelques années, mais on prend un joueur qui n’est plus dans ses meilleures années, avec beaucoup d'argent, qu'ils ne peuvent pas revendre ensuite. Il y a le facteur de désespoir. Un contrat de cinq ans pour un joueur de 30 ans ne devrait pas arriver".



