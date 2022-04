Il ne fait plus de doute qu’Erik Ten Hag sera le prochain manager de Manchester United. Deux journalistes d’ESPN, s'appuyant sur des sources néerlandaise et anglaise, indiquent que l’équipe de Premier League se trouve sur le point de tomber d’accord avec l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam.



Depuis quelques semaines, le nom du technicien néerlandais circule comme le très probable successeur de l’Allemand Ralf Rangnick, arrivé en décembre dernier chez les Red Devils pour succéder au Norvégien Ole Gunnar Solskjaer.

Depuis Ferguson, le néant, ou presque

On apprend aussi que le premier adjoint de Ten Hag pourrait être René Meulensteen, bras droit à l'époque de Sir Alex Ferguson entre 2007 et 2013.



Depuis le départ du légendaire entraîneur écossais, après 27 ans sur le banc des Red Devils, 7 entraîneurs ont pris sa succession. Sans jamais l'égaler.