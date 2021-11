Manchester United : Bolt voulait Conte

Manchester United compte sur Cristiano Ronaldo pour les sauver à chaque match et aurait dû remplacer Ole Gunnar Solskjaer par Antonio Conte, selon le roi du sprint et fan des Red Devils Usain Bolt. La pression s'accroît sur Solskjaer après un début de campagne décevant, United n'ayant remporté que sept de ses 16 premiers matches toutes compétitions confondues.

Usain Bolt voulait Conte

L'équipe de Solskjaer a été sèchement battue 5-0 par son rival Liverpool et 2-0 par Manchester City lors de ses deux derniers matches à domicile en Premier League et est sixième avec 11 matches joués. Conte était pressenti pour remplacer Solskjaer après la défaite de Liverpool, mais il a depuis pris la relève de Nuno Espirito Santo à Tottenham. Bolt, supporter de longue date de United, estime que le club aurait dû être plus proactif pour s'attacher les services de l'entraîneur vainqueur de la Premier League et de la Serie A. "Je voulais Conte", aurait-il déclaré à The National News. "Il va très bien réussir chez les Spurs. Il va les organiser. Il a été à Chelsea - il a gagné un titre. Il a été à l'Inter - il a gagné un titre. Il a été à la Juve - il a gagné des titres. Partout où il va, il structure si bien l'équipe. En janvier, il va probablement obtenir un ou deux joueurs, puis à la fin de la saison, il va probablement trouver des joueurs appropriés et les faire venir."