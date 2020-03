Manchester United a snobé Alphonso Davies

Dans le football, il y a de belles histoires. Mais aussi des rendez-vous manqués entre un joueur et une équipe. On peut évoquer les exemples de Mohamed Salah et de Chelsea, ou bien même Philippe Coutinho et l'Inter Milan. Il y a aussi des transferts qui ne se réalise pas. Le tout dernier exemple en date est celui d'Alphonso Davies à Manchester United. Jorge Alvial, recruteur de Manchester United de juillet 2016 à octobre 2018, a avoué dans une interview au Manchester Evening News, qu'il avait fait des pieds et des mains pour recruter le Canadien lorsqu'il évoluait aux Whitecaps de Vancouver en MLS. « Davies a été le premier joueur que j'ai conseillé quand United m'a recruté. La première fois que je l'ai vu il avait 14 ans et m'avait fait grosse impression. Je me suis dit : ‘Waouh, c'est une superstar à en devenir'. J'ai eu une conversation avec lui et sa maturité pour son âge m'a surpris. Il était loin du gamin qui voulait seulement gagner beaucoup d'argent et qui rêvait de rouler dans une grosse voiture ». Tombé sous le charme du latéral gauche du Bayern, Alvial admet avoir envoyé à la cellule de recrutement du club mancunien près de 40 rapports sur le joueur.

Davies est aujourd'hui estimé à plus de 50 millions d'euros

Si l'opération aurait pu se réaliser autour de 2 millions d'euros lors de l'été 2017, Manchester United n'a pas donné suite et n'a pas recruté le joueur. C'est au final le Bayern Munich qui raflera la mise pour 13,5 millions d'euros + des bonus, lors du mercato hivernal 2019. Depuis ? Le Canadien ne cesse de progresser en Bavière. Formé au poste d'ailier, le joueur de 19 ans s'est vu repositionner au poste de latéral gauche par son coach actuel Hans-Dieter Flick. Et le succès est au rendez-vous pour Davies. Désormais titulaire indiscutable sur le côté gauche de la défense bavaroise, l'ailier de formation a obtenu le trophée d'homme du match lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea. Devenu une star du championnat allemand, Alphonso Davies est désormais évalué à plus de 50 millions d'euros, selon le site Transfermarkt. Manchester United peut s'en mordre les doigts.