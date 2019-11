Manchester retombe dans ses travers

On pensait Manchester United sur la voie de la guérison après ses trois victoires consécutives à l’extérieur, contre le Partizan Belgrade en Ligue Europa (0-1), Norwich en championnat (1-3) et Chelsea en League Cup (1-2). On s’était trompés. Samedi à Bournemouth, pour leur quatrième déplacement consécutif, les Red Devils sont retombés dans leurs travers (1-0), en ouverture de la 11e journée de Premier League.

Malgré la présence de Marcus Rashford et Anthony Martial, associés dans le secteur offensif mancunien, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer n’ont jamais su forcer le verrou des Cherries. Si Pereira (3e) et James (21e) ont eu l’occasion d’ouvrir le score, c’est King qui a trouvé la faille juste avant la mi-temps (45e). Servi dans la surface, l’attaquant norvégien est parvenu à contrôler de la poitrine et à se retourner avant de fusiller De Gea (45e).

Greenwood touche du bois

Une action assez symptomatique des maux de cette équipe de MU, et notamment de sa défense, Lindelöf et surtout Wan-Bissaka ayant fait preuve d’une passivité coupable. Les changements opérés en seconde période, assez tardifs, n’ont rien changé pour Manchester, qui a certes touché du bois par l’intermédiaire de l’entrant Greenwood (83e) mais aurait pu en prendre un deuxième sans un De Gea vigilant (48e, 63e, 75e).

La situation, qui était déjà assez préoccupante, devient vraiment inquiétante pour United. Les pensionnaires d’Old Trafford se retrouvent désormais huitièmes du classement avec seulement 13 points au compteur, à trois longueurs de Bournemouth, sixième, et six du quatuor de tête. Un écart qui s’accentuera si Chelsea et Leicester City font le boulot, respectivement à Watford (samedi, 18h30) et Crystal Palace (dimanche, 15h).