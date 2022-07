Manchester City va tripler le salaire de Foden !

À deux ans de la fin de son contrat, Phil Foden est déjà en pleine discussion avec son club de Manchester City. Ayant grandi dans la pouponnière du club mancunien, l'international anglais est un trésor que compte toujours plus protéger City. Pour cela, la direction des Skyblues s'apprête à faire une offre que le joueur a déjà acceptée verbalement : le triplement de son salaire actuel.

Une reconnaissance supplémentaire de l'intérêt que Manchester City porte à Phil Foden puisque le milieu de terrain devrait bientôt toucher plus de 235 000 euros par semaine, lui qui tourne actuellement aux alentours de 75 000 euros hebdomadaires. C'est The Sun qui rapporte l'information et qui confirme qu'avec une telle augmentation, Phil Foden deviendra l'un des plus importants salaires du club mancunien.

Rodri va aussi être augmenté

Avec le départ prévu d'un Raheem Sterling pour proche que jamais de Chelsea, Foden va avoir un rôle plus important chez les Skyblues et c'est aussi pour cela que sa rémunération va s'accroitre. Il ne sera pas le seul à profiter d'une telle générosité puisque le média mentionne également le nom de Rodri. L'Espagnol de vingt-six gagne actuellement 145 000 euros par semaine. S'il ne devrait pas triplé, son salaire va également être revu à la hausse à l'occasion d'une prochaine prolongation.