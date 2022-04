Adepte de la rotation, Pep Guardiola appliquera ce précepte de manière un peu plus marquée ce samedi à Leeds. A l’occasion de la 35e journée de Premier League, le manager de Manchester City va composer le onze de départ en pensant fortement à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid.



Le technicien espagnol va devoir encore se passer des deux défenseurs Kyle Walker et John Stones, tous deux blessés. Ce dernier, touché mardi soir à l’Etihad Stadium contre le Real, avait dépanné ce jour-là pour remplacer Walker dans le couloir droit. Le milieu brésilien Fernandinho, pas vraiment à son aise, l'avait suppléé.

Des cadres au repos

Face à la formation du Yorkshire, Guardiola pourrait titulariser Joao Cancelo, et Nathan Aké, dans le rôle de défenseur gauche. On doit aussi s’attendre à voir quelques cadres souffler (De Bruyne, Mahrez ou encore Foden) avant le rendez-vous décisif européen.