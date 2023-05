Manchester City : un nouveau prétendant de marque pour Gündogan cet été

Après le FC Barcelone, qui aurait d'ailleurs déjà un accord de principe avec lui, Ilkay Gündogan serait désormais courtisé par Arsenal. Le milieu de terrain et capitaine de Manchester City, en fin de contrat cet été avec les Skyblues, devrait s'en aller et il se pourrait donc que les Gunners fassent le forcing pour obtenir sa signature car d'après The Athletic, Mikel Arteta en aurait fait sa priorité. Le coach d'Arsenal connaît bien Gündogan puisqu'il a été l'assistant de Pep Guardiola et a donc pu observer le joueur allemand pendant plusieurs saisons (2016-2019). Il aurait fait du capitaine de Manchester City sa priorité en cas de départ de Granit Xhaka.

Arteta veut Gündogan

Le milieu de terrain de 32 ans est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone mais il se trouve qu'Arsenal souhaite aussi s'attacher les services du capitaine de City. Ce dernier pourrait donc rester en Premier League et en Angleterre. Granit Xhaka, qui est annoncé sur le départ par plusieurs médias britanniques, serait une perte importante pour Arsenal et Arteta veut remplacer le Suisse par Gündogan. Mais le Barça est toujours sur le coup et les dirigeants catalans restent confiants avec une proposition de deux saisons plus une en option déjà formulée par le club Blaugrana. Si un accord verbal existerait entre les deux parties, rien n’a pour l’instant été signé, ce qui permet aux Gunners de toujours espérer dans ce dossier. Rien n'est fait pour l'avenir de l'Allemand !