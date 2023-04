Manchester City : un nouveau contrat très bientôt proposé à Haaland ?

Manchester City veut conserver Erling Haaland et cela paraît tout à fait normal au vu de la première saison pleinement réussie du buteur norvégien. Débarqué en provenance de Manchester City l'été dernier, Haaland s'est adapté à merveille chez les champions d'Angleterre en titre et il a déjà inscrit 47 buts en 40 matchs. Le Cyborg effraie toutes les défenses adverses et son rendement est tout simplement spectaculaire, avec notamment 32 buts en Premier League (record de Salah déjà égalé avec encore huit journées de Premier League au programme). C'est pourquoi les dirigeants de City veulent blinder leur pépite de 22 ans en lui proposant un nouveau contrat.

Un nouveau contrat bientôt proposé à Haaland

Les dirigeants de Manchester City voudraient ainsi prolonger Haaland sur la longue durée, comme indiqué par The Athletic. Tandis que le Norvégien avait signé un contrat comprenant une clause qui lui permettait de partir à l’été 2024, soit à l’issue de sa deuxième saison, si toutes les conditions étaient réunies et qu'il fallait pour cela qu’un club accepte de régler la somme de 150 millions de livres (environ 170 millions d’euros) et que lui-même soit intéressé par le défi, il se trouve que cette clause a sauté. Elle n'est plus en vigueur depuis la prolongation de contrat de Pep Guardiola au poste de coach fin 2022. Et une autre clause pourrait sauter dans le contrat d'Haaland si ce dernier vient à en signer un nouveau. Cependant, la clause en question n'est pas révélée par The Athletic. Haaland serait en tout cas enthousiaste en vue d'une prolongation et cela pourrait mettre en joie les Skyblues.