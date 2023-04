Manchester City : un défenseur de Premier League accuse Haaland de ... pincer ses adversaires

C'est une drôle d'accusation sur Erling Haaland et qui pourrait faire parler du côté de la Premier League. Tandis que l'attaquant de Manchester City a égalé le week-end dernier le record de buts sur une saison de Premier League, détenu par Mohamed Salah, en inscrivant ses 31 et 32e buts, il vient d'être accusé par un défenseur de Premier League. Ce dernier accuse le "Cyborg" de ... pincer ses adversaires. D'après Ben Mee, défenseur de Brentford, Erling Haaland n'hésite pas à pincer ses adversaires pour prendre le dessus. Dans un entretien à Sky Sports, Ben Mee a assuré qu'Haaland pince ses adversaires afin de les déstabiliser. Le 12 novembre dernier, City avait été défait à domicile par Brentford avec une défaite 2 buts à 1 et Haaland n'avait pas marqué ce jour là.

Haaland pince ses adversaires

"C'est un garçon puissant et nous nous sommes un peu bousculés. il y a eu des petits pincements ici et là entre lui et moi. C'est plus lui qui fait les pincements, pour être honnête. Mais ça ne me dérange pas, j'aime bien ça. Il est évident que nous essayons d'être physiques avec lui et d'utiliser notre corps dans et autour de la surface pour l'empêcher de se mettre dans la position qu'il souhaite", a confié Ben Mee au sujet de l'attaquant de City, qui détruit tout sur son passage pour sa première saison en Premier League. Brentford va retrouver Manchester City le 28 mai et il faudra observer de près le comportement d'Haaland avec Ben Mee.