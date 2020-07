Manchester City trébuche à Southampton / Premier League (J33)

Les Citizens, qui voulaient compter 11 points d'avance sur le 3e, Leicester, à cinq journées de la fin et assurer ainsi leur deuxième place se sont heurtés à des Saints opiniâtres et solidaires au St Mary's. Des Saints qui ouvraient d'ailleurs la marque au quart d'heure de jeu grâce à l'inspiration géniale de Che Adams. Ce dernier voyait Ederson avancé et s'offrait un lob de 39 mètres qui faisait mouche pour le 1-0. Manchester City allait réagir, mais les attaquants citiziens trouvaient sur leur chemin un McCarthy des plus alertes. Le portier local s'est employé à différentes reprises et a été suppléé par son poteau droit sur une frappe de Fernandinho à la demi-heure de jeu. 1-0, le score au repos et l'on devinait déjà la physionomie du second acte, avec des visiteurs désireux de recoller et supérieurs dans le jeu face à des locaux coriaces et profitant de la moindre opportunité offerte.

Et effectivement, McCarthy allait être mis à contribution très tôt en seconde période sur une tentative de Gabriel Jesus (52e). Le portier des Saints brillait à nouveau face à David Silva, qui tentait de faire passer le ballon entre ses jambes. Les locaux restaient dangereux. Armstrong sollicitait Ederson à un quart d'heure de la fin, mais Southampton souffrait et pouvait remercier sa défense héroïque face aux assauts incessants des Skyblues. Et les Saints allaient tenir jusqu'au bout, s'offrant un bel exploit face à l'ogre mancunien. 1-0, c'était en effet le score final.