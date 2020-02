Manchester City, tout pour la C1

Manchester City joue ce mercredi soir un match en retard de la 26eme journée de Premier League. Mais les Skyblues risquent d'avoir l'esprit tourné vers tout sauf le championnat au moment de recevoir West Ham. Cette rencontre sera la première des hommes de Pep Guardiola depuis l'annonce de la sanction de l'UEFA pour infraction au fair-play financier. Quoi qu'il se passe d'ici à la fin de la saison, la qualification européenne des champions d'Angleterre en titre ne se jouera pas sur la pelouse. Et c'est un constat qui fait mal. Actuel dauphin de Liverpool, Manchester City possède une marge confortable sur le cinquième dans la course à la Ligue des Champions. Mais pour remplir cet objectif, le terrain s'est déplacé, rendant les performances des avocats décisives. Un constat qui fait mal. D'autant plus que Pep Guardiola avait reconnu il y a quelques semaines que le seul objectif raisonnable du club cette saison était justement cette qualification européenne.

« Maintenant nous visons d'autres compétitions »

« Nous sommes trop loin de Liverpool, ils sont imbattables, il y a trop d'écart au classement. Nous avons perdu des points dans des matchs assez similaires à aujourd'hui, même quand on a joué à Anfield. Maintenant nous visons d'autres compétitions, et on veut se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine » avait déclaré le Catalan en conférence de presse après la défaite contre Tottenham. Un aveu d'impuissance autant qu'un réalignement des objectifs. Avec 25 points de retard sur le leader, le titre est déjà perdu et la fin de saison nationale sans enjeu. La priorité des Mancuniens est désormais au niveau continental. L'objectif de City a toujours été de briller en Ligue des Champions. Mais à l'image du PSG, ce rêve européen ne s'est pas encore concrétisé. Capables de remporter la Premier League avec plus de 100 points, les coéquipiers de Sergio Agüero n'ont pas encore été capables de rejoindre une finale européenne. Une dure réalité pour une formation habituée à faire tomber les records.

Une sanction aux airs d'ultimatum

Un scénario d'autant plus cruel que c'est par des clubs anglais que la troupe à Guardiola a été éliminée ces deux dernières années. Et la récente sanction de l'UEFA avec interdiction de participer à la Ligue des Champions lors des deux prochaines saisons impose un ultimatum au club du Cheick Mansour. C'est cette année où jamais pour monter sur le toit de l'Europe.. Des préoccupations bien trop nombreuses pour permettre à un club habitué à tout gagner de se concentrer sur un anonyme match de Premier League contre West Ham. D'autant plus qu'au même moment, les grosses écuries européennes lancent la phase finale de la C1.