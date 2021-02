Avec Kylian Mbappé, il fait tourner les têtes des plus grands clubs européens. Joueur du Borussia Dortmund, Erling Haaland est dans le viseur de nombreuses formations en Angleterre (Chelsea, Manchester United) et dans les meilleurs championnats. Alors que le Real Madrid échafaude chaque jour de nouveaux plans pour parvenir à l'attirer (sans en oublier pour autant Mbappé), voilà que Manchester City vient de se montrer acquéreur pour la pépite norvégienne.



Sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin 2024, Erling Haaland possède cependant une clause libératoire dans son contrat, qui lui permettrait de filer vers d'autres cieux dès l'été 2022 en cas d'offre conséquente. Et c'est justement ce que compterait faire Manchester City, qui pourrait débourser 115 M€ pour s'adjoindre les services de la pépite offensive. C'est en tout cas ce que croit savoir le Dailymail qui relaye l'information ce dimanche. Dans un an, la lutte pour la signature du prodige de vingt ans va être particulièrement acharnée.