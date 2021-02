Manchester City s’impose sans forcer / Premier League (J22)

La bonne série de Manchester City se poursuit. Ce mercredi, les Sky Blues ont assuré leur 13e succès de rang, toutes compétitions confondues. Un record ! La victime du jour se nomme Burnley. Comme à l’aller, les hommes de Sean Dyche n’ont rien pu faire pour contrecarrer les Eastlands. Ils se sont inclinés 0-2, et c’est plutôt flatteur comme résultat pour eux vu l’écart de niveau qu’il y avait avec leur adversaire du jour.

Les Sky Blues ont en effet marqué deux fois, mais ils auraient pu l’emporter beaucoup plus nettement s’ils avaient converti ne serait-ce que la moitié de leurs occasions franches. Il n’y aura cela dit personne pour faire la fine bouche après cette victoire qui permet aux hommes de Pep Guardiola de reprendre le large au classement, avec une avance de trois points sur le voisin d’United.

Il n’a fallu que trois minutes de jeu aux vice-champions d’Angleterre pour faire sauter le verrou adverse. Gabriel Jesus a ouvert la marque en plaçant une tête plongeante, suite à un tir contré de Bernardo Silva. Le Brésilien fut ensuite imité par Raheem Sterling. Ce dernier a assuré le break à la 38e, en reprenant de près un service à ras de terre d’Ilkay Gundogan.

13 - Manchester City have won their last 13 games in all competitions, the longest winning run by a Premier League side since Arsenal between March-August 2002 (also 13). Inevitable. pic.twitter.com/8pK5JsD4I0

— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021