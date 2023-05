Manchester City : quand Guardiola ironise sur les gens ayant douté de l'adaptation d'Haaland

Erling Haaland a frappé très fort hier soir en marquant lors du match entre Manchester City et West Ham. L'international norvégien de 22 ans a inscrit son 35e but de la saison en Premier League, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League tous formats confondus devant Alan Shearer et Andy Cole, qui avaient stoppé leur total à 34 buts au début des années 1990. L'attaquant de Manchester City a donc réussi une immense prouesse et le tout dès sa première saison en Angleterre. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund en Allemagne à l'été 2022, le "Cyborg" ne cesse de faire trembler les filets depuis, étant meilleur buteur de Premier League et de Ligue des Champions. Pep Guardiola était bien évidemment fier de son jeune attaquant mais il a surtout ironisé en conférence de presse d'après-match concernant ceux qui avait douté de l'adaptation du Norvégien à son arrivée chez les Skyblues.

Guardiola ironise

"Je me souviens que lorsque nous avons perdu contre Liverpool lors du Community Shield, [les gens] ont dit qu'il ne s'adapterait pas à la Premier League. Vous encouragez parfois, en tant que journalistes, des commentaires incroyables à l'avance, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui va se passer. En fin de compte, quand on achète un joueur comme Erling, on sait qu'il marque des buts partout, mais en fin de compte, on ne savait pas [comment ça allait se passer]. Il fallait travailler, voir le processus. Il comprend ce que nous voulons faire. Les joueurs comprennent ses mouvements. C'était une question de temps", a confié le coach catalan dans des propos rapportés par le Manchester Evening News. Haaland s'est finalement adapté très rapidement, décrochant ce record totalement dingue moins de neuf mois après son arrivée dans le Nord de l'Angleterre.