Manchester City prêt à cadenasser Riyad Mahrez

Riyad Mahrez évolue à Manchester City depuis 2018. L’Algérien réalise un long séjour dans les Eastlands, et celui-ci n’est pas encore prêt de s’achever. Selon Fabrizio Romano, le célèbre journaliste italien de la Sky, le capitaine des champions d’Afrique devrait être conservé dans l’effectif des Sky Blues durant la prochaine intersaison.

Mahrez est un taulier à City

Même s’il ne l’a pas toujours fait jouer comme titulaire, Pep Guardiola, le coach de City, est très content des performances de son Fennec. Il ne serait donc pas disposé à le libérer. A ses yeux, l’ancien Havrais est devenu l’un des hommes clés de sa formation, et le rendement que ce dernier affiche depuis le début de la saison 2019/2020 tend à confirmer cette impression. Il est le 4e joueur le plus décisif de l’équipe avec 23 buts et 19 assists à son compteur, derrière Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Et en terme de matches joués, Mahrez est le 3e joueur le plus utilisé sur cette période (88 rencontres).

Mahrez, qui compte deux titres de champion d’Angleterre à son palmarès, a un contrat avec City qui s’étend jusqu’en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 42M€ d’après le site transfermarkt.