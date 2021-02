Manchester City poursuit sa belle série / Premier League (J26)

Et de 20 ! Manchester City a aligné ce samedi un vingtième succès de rang, toutes compétitions confondues. A domicile, les Eastlands sont venus à bout de West Ham, quatrième du classement (2-1). Ce ne fut cependant pas de tout repos pour la bande à Guardiola. Pour l’emporter, elle a dû s’en remettre aux coups de pieds arrêtés et aussi à l’efficacité aux avant-postes de...ses défenseurs.



City remercie ses défenseurs

En effet, ce sont deux joueurs venus de derrière qui ont permis aux Sky Blues de mettre à mal Darren Randolph, le gardien des Hammers. Ruben Dias a été le premier à frapper. A la 30e minute, et alors que son équipe avait eu beaucoup de peines à se montrer dangereuse dans le jeu, l’arrière portugais a débloqué la situation en plaçant un coup de casque sur un excellent centre de Kevin De Bruyne.

City a alors fait le plus dur, mais son avantage n’a pas duré très longtemps. A peine un quart d’heure plus tard, les Londoniens ont recollé à la marque logiquement. Et ils l’ont fait d’une jolie manière, avec un but signé Michael Antonio en conclusion d’une excellente séquence collective. Le milieu offensif des Hammers avait déjà été proche de scorer à la 39e.



🧱 - John Stones and Rúben Dias while together on the pitch for @ManCity

1435 minutes



3 - Goals conceded



5 - Goals scored (Stones 4, Dias 1)#MCIWHU

— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 27, 2021

West Ham n’a pas démérité

Après avoir égalisé, West Ham avait comme mission de tenir pendant un peu plus d’une mi-temps. L’équipe de David Moyes a mis les ingrédients pour, repoussant habilement les différents assauts de leurs opposants. Les Londoniens ont quand même fini par craquer. A la 68e minute, John Stones inscrivait le second but des siens, d’une reprise du plat du pied consécutivement à un très bon travail de Riyad Mahrez sur le flanc droit.

2-1 le score n’a plus évolué et Manchester City empochait donc une nouvelle victoire. Trois points de plus dans la besace et qui rapproche de Bruyne et consorts d’un troisième titre de champion en quatre ans. West Ham, pour sa part, voit sa bonne dynamique prendre fin. Les Hammers pourraient abandonner leur quatrième place au classement à Chelsea à l’issue de cette journée.