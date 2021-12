Manchester City : Pour Guardiola, la course au titre n'est pas terminée

"Il y a encore 54 points à jouer"

Merci pour les belles paroles car nous gagnons, mais je ne vais pas vous croire si vous dites que c'est déjà fait. Chelsea et Liverpool sont plus qu'exceptionnels. L'un est le champion d'Europe et Liverpool a été notre grand rival ces dernières années. Il y a encore 54 points à jouer et à chaque match, nous pensons au prochain match que nous avons. Malheureusement, nous devons revenir bientôt à Londres et jouer à 12h30 et y aller avec une bonne intention", a-t-il expliqué alors que Manchester City affrontera Arsenal, samedi sur la pelouse de l'Emirates Stadium (13h30, heure française).

Nous sommes très satisfaits de notre position en Premier League. Nous devons continuer à travailler, rester concentrés sur ce que nous devons faire pour gagner la Premier League. C’est ce que nous allons faire et nous sommes très contents de tout en 2021. Nous sommes très heureux d'être les premiers en ce moment. Nous voulons rester concentrés pour gagner chaque match", a-t-il affirmé.

Mercredi soir sur le pelouse de Brentford, Manchester City a enchaîné un dixième succès consécutif en Premier League grâce à un but de Phil Foden (0-1). Le champion en titre est sur la bonne voie afin de conserver son trophée car Liverpool est tombé à Leicester (1-0), tandis que Chelsea a été accroché dans les ultimes secondes par Brighton à Stamford Bridge (1-1). Alors que ses deux poursuivants vont s'affronter dimanche,Sondé sur ce thème en conférence de presse, le technicien catalan, qui a remporté 3 des 4 dernières Premier Leagues, a répondu par la négative aux journalistes. "Au micro de City TV, Aymeric Laporte s'est montré satisfait du succès de l'équipe. Le défenseur central s'est vu un refuser un but pour un hors-jeu de quelques centimètres à la 87ème minute. "