Auteur notamment d'une prestation incroyable face au Real Madrid en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a reçu les louanges d'Alessandro Del Piero. L'ancien attaquant transalpin ne tarit pas d'éloges sur le joueur belge de Manchester City.

"De Bruyne, Messi, Cr7 et Neymar sont au dessus"

Auteur de 9 buts et 20 passes décisives depuis le début de la saison à City, 'KDB' a été invité à la table des grands par Del Piero. "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont des monstres sacrés, ils attirent toute l'attention sur eux", a estimé l'Italien, qui a effectué 705 apparitions avec la Juve dans sa carrière. "A côté de cela, il y a des joueurs qui affichent une véritable profondeur, comme Kevin De Bruyne. A mes yeux, les quatre éléments que je viens de citer sont actuellement devant tous les autres !", a confié "Ale" à Sky Sport. De Bruyne appréciera...