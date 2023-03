Manchester City : polémique à venir pour Erling Haaland ?

Erling Haaland dans l'oeil du cyclone du côté de Manchester ? L'attaquant de City a été aperçu en train d'utiliser son téléphone au volant au lendemain de l'éclatante victoire en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Match durant lequel il avait inscrit un quintuplé éclair. Tandis qu'il était au volant de sa Rolls Royce dans le quartier de New-Islington, près de l'Ethiad Stadium, il a été vu avec son téléphone dans les mains et cela ne passe pas. Star des terrains avec une saison de feu et déjà 42 buts inscrits toutes compétitions confondues, Haaland vient d'être tancé après ce mauvais geste.

Un porte-parole de l'Automobile Association a commenté ce geste, ne se montrant pas tendre avec l'attaquant norvégien : "C'est un rouge direct, sans excuses. Tenir son téléphone au volant est dangereux. Pour quelqu'un d'aussi efficace, c'est un but contre son camp". Haaland, blessé pour cette trêve internationale après avoir touché à l'aine lors du match de City face à Burnley en FA Cup, risque des sanctions, d'autant que les lois relatives à l'usage du téléphone au volant ont été renforcées depuis un an outre-manche. Toute personne prise en train d'utiliser son téléphone en conduisant risque une amende de 200 livres et un retrait de 6 points sur son permis, voir un retrait tout court si la personne possède son permis depuis moins de 2 ans. Haaland et son agent auraient été contactés d'après The Sun, sans pour autant donner un retour à l'heure actuelle concernant cette affaire.