Manchester City : Pochettino pour succéder à Guardiola ?

L’avenir de Pep Guardiola à Manchester City s’inscrit en pointillé. Beaucoup d’experts parient même sur un départ du technicien catalan dès la fin de la saison. Un scénario que les décideurs du club anglais comptent anticiper. Ils auraient déjà dressé la liste des techniciens susceptibles de s’installer du côté de l’Etihad Stadium et en tête de la liste en question figurerait un certain Mauricio Pochettino. C’est ce que rapporte le quotidien anglais The Express ce dimanche.

Le défi idéal pour Pochettino

Pochettino (47 ans) est libre depuis son limogeage de Tottenham en octobre dernier. Et l’entraineur argentin a dit lui-même que sa priorité est de relever un nouveau challenge en Premier League, un championnat qu’il apprécie beaucoup. Et il serait disposé à reprendre du service dès maintenant si une opportunité avec « un projet intéressant » lui était soumise. Le board de City pense donc à lui et pourrait passer à l’offensive si jamais le divorce avec Guardiola venait, et comme c’est la tendance, à être scellé.